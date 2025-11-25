Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: Bu hakemlerle işimiz çok zor

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor gibi güçlü bir takıma 10 kişi kalmalarına rağmen 3 gol attıklarına dikkat çeken Nuri Şahin, "Trabzonspor'u tebrik ederim. Maçı 2'ye bölmek lazım. Çok şanssız bir pozisyonla eksik kaldık. 10 kişi ile nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. 10 kişi 3 gol attık Trabzonspor gibi güçlü bir takıma. Çok zordu bu. Bu gün ne kadar üzgün olsak da yarın nasıl takım olduğumuzu hem ben hem oyuncularımız hissedecek" ifadelerini kullandı.

"BU HAKEMLERLE İŞİMİZ ÇOK ZOR"

Süper Lig'deki hakemlerin takımların kalitesinde olmadığını belirten Şahin, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Benim için önemli olan maçın kalitesi. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Bugün biz acısını çekiyoruz ama bu konu çözülmesi gereken bir konu. Bu ligde çok iyi takımlarımız, çok kaliteli oyuncular var ama hakemler o kalitede değil. Bugün hem kulüp hem oyuncularımla gurur duydum. Zor bir dönemden geçiyoruz ama eminim bu durum lehimize dönecektir. Uzun vadede tekrar o yarışın içine gireceğiz" şeklinde konuştu.