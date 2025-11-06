Başakşehir ve Rizespor'un eski oyuncusu tutuklandı: Yaşının ve isminin sahte olduğu belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbol dünyasında özellikle Afrika kökenli oyuncuların yaşları, çok tartışılan bir konu.

Öyle ki geçmiş dönemlerde bazı Afrikalı oyuncuların, kendilerini oldukları yaştan daha küçük gösterdiklerinin ortaya çıktığı örnekler olmuştu.

İşte onlardan biri daha yaşandı...

Ülkemizde Başakşehir ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Yeşil Burun Adalı stoper Carlos Ponck ile ilgili görenleri şaşkına çeviren olay ortaya çıktı.

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN TUTUKLANDI: ADI DA YAŞI DA FARKLI ÇIKTI

Sezon başında Portekiz ekibi AVS'ye transfer olan tecrübeli futbolcunun, ülkesi Yeşil Burun Adaları'nda tutuklandığı öne sürüldü.

Carlos Ponck'un, sahte evrak düzenleme suçlamasıyla tutuklandığı kaydedildi.

Yapılan inceleme sonucunda futbolcunun aslında 30 değil 35 yaşında olduğu ve gerçek adının Carlos Israel Latina da Silva olduğu ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR VE RİZESPOR'DA OYNAMIŞTI

2018-2022 yılları arasında Başakşehir'de top koşturan Ponck, lacivert turuncu formayla ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, Başakşehir'in ardından bir sezon da Rizespor'da oynamıştı.

DOĞUM TARİHİ SAHTE UYARISI YAPILMIŞ

Öte yandan Ponck daha önce Benfica'da da forma giymişti.

Eylül ayında Público gazetesi, Benfica'nın eski başkanı Luís Filipe Vieira'nın 2017 yılında Ponck'un doğum tarihinin sahte olduğu konusunda uyarıldığını, ancak bu durumu görmezden geldiğini haber yapmıştı.