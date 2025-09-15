Başakşehir’de Nuri Şahin dönemi resmen başladı

Başakşehir, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Nuri Şahin ile sözleşme imzaladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan basın toplantı odasında gerçekleştirilen törene Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

"BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ'NE OLAN SEVGİMİZİ BİLİYORSUNUZ"

Törende konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

Yeni bir haftaya başlıyoruz. Başakşehir ve Nuri Şahin için önemli bir gün. Başakşehir Kulübü'ne olan sevgimizi biliyorsunuz. Hocamız da bizim çalışmayı çok eskiden beri düşündüğüm hoca adayı. Kurulduğumuz günden bu yana 11 yılı geride bıraktık. 11 sezonda 9 kez Avrupa kupalarına giden, oralarda başarılı işler yapan bir takım. Nuri Şahin, özellikle futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund’da başlayan ve uzun yıllar orada kaptanlık yapan Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda futbol oynamış, Milli takıma hizmet etmiş bir kariyer. Her zaman bizim takibimizde olan bir oyuncuydu. Bugün de hoca olarak takip ettiğimiz biriydi. Bunların hepsini önemli ve anlamlı buluyorum.

"DNA'MIZDA AVRUPA VAR"

Başakşehir’in DNA’sında her zaman Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğundan bahseden Gümüşdağ, şu şekilde konuştu:

Başakşehir, kurulduğu günden bu zamana kadar önemli başarılara imza attı. Süper Lig şampiyonluğu, 9 kez de Avrupa’ya gitti. Hedefimizde her zaman ligde ilk 4 sırada yer almak var. Dolasıyla hedefimiz her zaman Avrupa. Bizim DNA’mızda Avrupa var diyoruz. Hep beraber kenetlenip sezon sonu hedeflerimize kavuşacağız.

"HEP BERABER GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Nuri Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

Başkanıma güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Hem oyuncu hem teknik direktörlük kariyerimde ağabeylik yapan, bundan sonrada başkanlık yapacak Göksel Bey’e teşekkür ediyorum. Buraya geldikten sonra çok heyecanlandım. Hep beraber güzel günler bizi bekliyor. Her gün daha iyisini yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

"FARKLI KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERİM OLDU"

Borussia Dortmund sonrası kariyer planlamasıyla ilgili sürece değinen Şahin, şu şekilde konuştu:

Her hocada olduğu gibi farklı kulüplerle görüşmelerim oldu. Ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenme kararı almıştım. 6-7 aylık süreç bana iyi geldi. Başakşehir, ilk günden beri sadece beni istediklerini hissettirdi. Dortmund süreci sonrası kulüplerin bana ve ekibime değer vermesi çok önemliydi. Yarışmacı bir kulübe gelmek önemliydi. Ekibimizle başarıya ihtiyacımız var. Başakşehir’in kadro kalitesi çok iyi durumda. Bunların hepsini birleştirdiğinizde doğru yerin burası olduğunu düşündük. Son günlerde istişare ettik. Biz de doğal olarak kadroyu inceleyip, analiz ettik. Bazı bölgelere takviye istedik. Başkanımız da bizi kırmadı. Son günlerde 4-5 transfer yapmak kolay değil. Bu bizim için önemliydi. Başakşehir’de çok değerli oyunculardan kurulu, karakterli bir kadro görüyorum.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN HER ZAMAN ÜMİTLİYİM"

Türk futbolunun gelişimiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Nuri Şahin, şu sözleri kaydetti: