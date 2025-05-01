Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek için Beşiktaş iddiası

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Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Polonya basınından Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.

BEŞİKTAŞ LİSTEYE ALDI

Piatek, kış transfer döneminde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük liglerinden de ciddi teklifler aldığını belirtti.

"İKİ BÜYÜK LİGDEN SOMUT TEKLİFLER ALDIM"

Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.

IMMOBILE AYRILINCA TEMAS KURULACAK

Siyah beyazlılar, sezon sonunda Ciro Immobile ile yolların ayrılması durumunda golcü takviyesi için Piatek ile yeniden temas kurmayı planlıyor.

NE YAPTI?

2023 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Piatek, çıktığı 80 maçta 47 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.