Başkan Ali Koç'tan görüntü aldığı iddialarına yanıt! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın kendisine görüntü gönderdiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, toplantıda, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın kendisine görüntü gönderdiği iddialarına cevap verdi.

"Bana gönderilen bir görüntü yok"

Başkan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç olarak doğrudan ve dolaylı bir şekilde bana gönderilen bir görüntü yok. Arkadaşlarıma gönderilen bir görüntü yok. Bunu incelemeniz lazım, ne bekliyorsunuz? Ben şahsen hukuki adımları attım. Kendine güvenen insan hukuka gider mi, bu kadar basit. İki takım da bastırınca, hadi bakalım etik kurulunu çalıştıralım demişler. Sadece bir konuyla ilgili; Sayın Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü yollaması... Niye öbürlerine açmıyorsunuz? Yoksa açtınız da yolda mı? Galatasaray soruşturulsun dediği için mi açtınız, öbürlerini açmıyorsunuz?

"Türk futbolunun selameti için sonuna kadar soruşturulması gereken konular bunlar"

Ali Koç, ayrıca şunları dedi:

Cumartesi bana geldi etik kurulundan. İki soru sorulmuş. Cumartesi yolluyorlar, üç gün içinde cevap verin diyorlar. '1- Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın VAR kayıtları size gönderildi mi 2-Söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?' Olay bu. Senin çağırıp benim ifademi alman lazım. Benim, ilgili herkesin. Bu iddialarda bulunan kişi, gerçekleri o kadar saptırabiliyor ki. Böyle yazıyla, iki tane ucuz soruyla soruşturulacak konular değil. Türk futbolunun selameti için sonuna kadar soruşturulması gereken konular bunlar.

"Lale Orta VAR kayıtlarını Ali Koç'a gönderdi"

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, Nisan 2023'te 'Vahim bilgiler var' dediği bilgileri açıklayarak VAR kayıtlarının Fenerbahçe Başkan Ali Koç'a gönderildiğini söylemişti.

Erden Timur, şunları demişti:

Lale Orta’nın VAR görüntüsünü Ali Koç’a göndermesi. Kaydı var, nerede olduğunu da söyleyeceğim. Hukukçuyum sonuçta. Sokak dedikodusu değil. Doğruluğu teyit edilmiş bilgi. Olayın gerçekleştiği tarih 3 Şubat 2023. Lale Orta’nın MHK Başkanı olmasından 5 gün sonra. Riva’daki VAR odasına giriş çıkış kayıt altında tutuluyor. İsteyen istediği zaman girip çıkamıyor. Her girip çıkışını TFF’ye ve genel sekreterliğe ve teknolojik partnere bildirmek zorundasınız.