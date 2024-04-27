Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi Batman Petrolspor, Turgutluspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla yenerek yeniden TFF 2. Lig'e çıktı.

İHA

TFF 3. Lig 2. Grup son hafta mücadelesinde deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup eden Batman Petrolspor, bir sezon aranın ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadelede 21. dakikada Akın Akman ile öne geçen Batman Petrolspor, ikinci yarıda 76. dakikada Nurettin Çağlar ile farkı 2'ye çıkardı.

Turgutluspor'un 83. ve 86. dakikalardan Noyan Öz ile 2-2 beraberliği yakaladığı maçta 90. dakikada Tunç Murat Behram ile 3-2 öne geçen Batman ekibi maçtan galip gelmeyi başardı.

Batman'da kutlamalar yapıldı

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran Teknik Direktör Mesut Toros yönetimindeki Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan taraftarlar, Batman’da kutlamalar yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)