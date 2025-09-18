Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması geldi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesi sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'yla görüşmeye başladı.

Ve Benfica'dan, Mourinho'yla ilgili resmi açıklama geldi...

"MOU'YLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirilmesi için görüşmeler sürmektedir ve kısa süre içinde tamamlanması beklenmektedir." denildi.

Buna göre Mourinho, Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Deneyimli teknik direktörün yıllık 6 milyon euro net maaş alacağı, ayrıca takım başarılarına göre bonus kazanacağı belirtildi.

"BENFICA'YA EVET DEDİM"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Mourinho, görüşmeler için Lizbon'a geldi. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 62 yaşındaki teknik adam, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu, ben de 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya 'Hayır' diyen bir teknik direktör oldu mu? Ben değilim." ifadelerini kullandı.

Mourinho, Benfica'ya dönüşün "kariyer kutlaması" olmadığını vurgulayarak, "Bu bir eve dönüş değil, kariyerimin doğal bir adımı. Benfica'ya dönersem bu, çalışmaya ve kazanmaya odaklı bir süreç olacak." dedi.

"HAYATIN GARİP BİR TESADÜFÜ"

Öte yandan Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmadan önce sarı-lacivertli takımla ilgili de ilk kez konuştu.

"Fenerbahçe'deyken seni eleyen Benfica'ya gitmek üzeresin." hatırlatması üzerine konuşan Jose Mourinho, "Hayatın garip bir tesadüfü." ifadelerini kullandı.