Beşiktaş 6 maçtır sahasında yenilmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu skorla siyah-beyazlıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de devam etti.

Tüpraş Stadyumu’nda son olarak 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

3 GALİBİYET, 3 BERABERLİK

Beşiktaş, bu süreçte Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor’la da berabere kaldı.