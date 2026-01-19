Abone ol: Google News

Beşiktaş 9 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 karşılaşmada mağlup olmadı.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 22:16
  • Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 maçta yenilmedi.
  • Beşiktaş, ligde 7, kupada ise 2 maçta toplamda 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
  • Son olarak Kayserispor'u 1-0 yenerek serisini sürdürdü.

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların kaybetmeme serisi de devam etti.

Beşiktaş, ligde 7 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi almadı.

BEŞİKTAŞ, 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor ve Kayserispor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

