Beşiktaş 9 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların kaybetmeme serisi de devam etti.

Beşiktaş, ligde 7 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi almadı.

BEŞİKTAŞ, 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor ve Kayserispor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.