Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 09:08
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.
  • Maç, Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.
  • Beşiktaş 36 puanla 5. sırada, Alanyaspor ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Mustafa

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven

LİGDEKİ KONUMLARI

Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

