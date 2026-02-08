Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

- Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.
- Maç, Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.
- Beşiktaş 36 puanla 5. sırada, Alanyaspor ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Mustafa
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven
LİGDEKİ KONUMLARI
Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor.
Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.