Beşiktaş, Avrupa'da 253. sınavına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 253. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında oynadığı 252 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa arenasında 338 gol kaydederken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, oynadığı son 5 Avrupa maçında da kalesini gole kapatamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 132. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda daha önce 131 karşılaşmada boy gösterdi.

Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 galibiyet aldı.

Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 49 maçta ise yenilgi yaşadı.

Söz konusu organizasyonda çıktığı maçlarda rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 174 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşısında bu organizasyondaki 132. mücadelesini verecek.

UKRAYNA TAKIMLARIYLA 14 KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş, Ukrayna temsilcileriyle 15. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ile de 2 defa olmak üzere toplam 14 kez mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 12 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 30 gol gördü.

SHAKHTAR İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce 14 kez Ukrayna temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ilk defa Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ, TEKNİK DİREKTÖR ARDA TURAN İLE 4. KEZ RAKİP

Siyah-beyazlı takım, Türk teknik adam Arda Turan ile daha önce üç kez rakip oldu.

Beşiktaş, Arda Turan ile Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

Söz konusu karşılaşmaları 4-0, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 2 gole engel olamadı.

SHAKHTAR DONETSK, TÜRK EKİPLERİNE HİÇ KAYBETMEDİ

Ukrayna ekibi, Türk takımlarıyla daha önce 8 kez karşılaştı.

Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Türk takımlarıyla 2'şer kez kozlarını paylaşan Ukrayna ekibi, bu maçlardan 7'sini kazandı.

Rakipleriyle sadece 1 defa berabere kalan Shakhtar'ın Türk takımlarına karşı mağlubiyeti bulunmuyor.

Bu maçlarda kalesinde sadece 1 gol gören Ukrayna temsilcisi, 17 kez de gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ, 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, siyah-beyazlı takım bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etmişti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Gedson Fernandes 5, Rafa Silva 3, Milot Rashica, Salih Uçan ve Semih Kılıçsoy 2'şer, listede yer almayan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal da birer kez gol sevinci yaşadı.