Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Anna Nicoletti'yi transfer etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar takımımızın başarısı için ter dökecektir. Anna Nicoletti'ye 'ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ECZACIBAŞI YOLLARINI AYIRMIŞTI
Eczacıbaşı, dün yaptığı açıklamada, 2024-2025 sezonu itibarıyla kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu Anna Nicoletti ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.