Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü, Karabük Demir Kartalspor'u yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasının heyecanı yaşanıyor.
Karabük Demir Kartalspor ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü karşı karşıya geldi.
KAZANAN ŞANLIURFA EKİBİ
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 34-23 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 62-59 kazandı.