Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

- Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
- Takım, BJK Nevzat Tesisleri'nde 1 saatlik antrenman yaptı.
- Antrenman sonrası siyah-beyazlı ekip kampa girdi.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
BEŞİKTAŞ KAMPA GİRDİ
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.