Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 21:35
  • Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
  • Takım, BJK Nevzat Tesisleri'nde 1 saatlik antrenman yaptı.
  • Antrenman sonrası siyah-beyazlı ekip kampa girdi.

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

BEŞİKTAŞ KAMPA GİRDİ

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.

