Sadettin Saran: 12 haftamız ve 12 maçımız var

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"12 HAFTAMIZ 12 MAÇIMIZ VAR"

Saran, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben, ekibim ve takımımız Trabzon’a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Valimiz, emniyet güçleri, kulüp başkanı Ertuğrul bey bizi çok çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilenildik. Umudumuz bundan sonra deplasman maçlarına taraftarlarında gelmesi ve aramızdaki olan bu gerginliğin bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz budur. Tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 12 haftamız ve 12 maçımız var. Önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.