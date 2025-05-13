Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı mazbatasını aldı

Beşiktaş’ta 11 Mayıs Pazar günü yapılan olağan seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle mazbatalarını Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ten aldı.

Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Denetim, Disiplin, Üyelik ve Sicil Kurulu başkan ve üyelerine de törende mazbataları verildi.

MAZBATAYI ALDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, camianın güvenoyunu yeniden almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Adalı, Beşiktaş’a hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

"BUGÜNDEN İTİBAREN İSTİKRAR GÜNÜ"

Serdal Adalı şunları söyledi:

Yeni dönemimizin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güvenoyunu almamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle, Beşiktaş’ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş’a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler geride kalmıştır. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hepsine mazbatalarının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Genel kurulumuzda seçilen denetleme, disiplin, sicil kurulu başkan ve üyelerimize de görevlerinde başarılar dilerim. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten Beşiktaş’ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum