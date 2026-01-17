Abdülkerim Bardakcı: Her şey bizim elimizde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43, Gaziantep FK ise 24 yaptı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli savunmacı, yaşanan puan kaybından dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

"KESİNLİKLE KAZANMALIYDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmalıydık" dedi.

"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

Ligdeki durumlarına da değinen milli oyuncu, "Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Önlerindeki Atletico Madrid maçına odaklandıklarını belirten Abdülkerim, "3-4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. O maçta çıkış yakalayıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.