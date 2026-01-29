Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan istifa cevabı

Beşiktaş'ta son haftalarda siyah-beyazlı yönetime tribünlerden tepkiler geliyor.

Öyle ki taraftarlar haftalardır tribünlerden 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla tepkisini dile getiriyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili istifa çağrılarına cevap verdi.

İSTİFA TALEPLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Adalı, sezon devam ederken hiçbir şekilde seçime ya da teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini açıkladı.

Artık Beşiktaş'ın her sene seçime gitmeyeceğini söyleyen Adalı, "İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Yönetim istifa” diyenler de dahil bütün Beşiktaşlılarla yarın “Şampiyon Beşiktaş” diye bağıracağız." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İSYAN ÇIKARILARAK DİZAYN EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK"

"Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmamıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Beşiktaş isyan çıkarılarak dizayn edilemeyecek kadar da büyük bir kulüptür. Beşiktaş'ta istikrara, uzun ve doğru bir yol haritasına ihtiyacı vardı. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacaklar. Ben Beşiktaş'a gelen son sponsorluk parasını alıp, alacaklarını son kuruşuna kadar alarak gidecek bir adam değilim. Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir. Beşiktaş'ın pusu kültürünü söküp atmak için buradayım. Sözlerim asla gerçek taraftarlarımız için değil. Benim bu dediklerim her an kaos yaratmak için organize olan kitleye."

"ZARARA UĞRATMAKTANSA TRANSFER YAPAMAYAN BAŞKAN OLMAYA RAZIYIM"

"Futbol takımımız istediğimiz neticeleri alamadı. İlk 11'den 9'unun yeni olduğu bir takımda bu durumun olabileceğini tahmin ediyordum. Bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhunu yaşayan özellikte oyuncular getireceğiz. Bu ara transfer döneminde istediğimiz oyuncuların bir çoğunda sıkıntı çıktı. Teklif verdiklerimiz var, tamamı da kendi takımında oynayan oyuncular. Dediğimiz şartlara gelirlerse transferleri gerçekleştireceğiz. Tepki almamak için 5 milyon euroluk adama 10 milyon euro mu vereyim? Beşiktaş'ı zarara uğratan başkan olmaktansa transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım. Kafamızdaki projeyi hayata geçirdikten, faizli borcu kapattıktan sonra başkanlığa aday olmak çok kolay. Öncelikle bu borçları ödeyeceğim. Tüzüğü de değiştirerek hiçbir yönetimin gelirinden fazla borçlanamamasını sağlayacağız."

"CUMARTESİ İLK DÜDÜKLE PROTESTOLAR BAŞLAYACAK AMA ÇOCUKLARIN AYAKLARI TİTREYECEK"