Avustralya Açık'ta ikinci finalist Elena Rybakina oldu

- Avustralya Açık'ta Kazak tenisçi Elena Rybakina, Jessica Pegula'yı 6-3, 7-6 yenerek finale yükseldi.
- Finalde Rybakina'nın rakibi, Elina Svitolina'yı 6-2, 6-3 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka olacak.
- Rybakina ve Sabalenka, 31 Ocak Cumartesi günü finalde karşılaşacak.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan yaşanıyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Kazak Elena Rybakina ile ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya geldi.
Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti 5 numaralı seribaşı Rybakina, 6 numaralı seribaşı Pegula'yı 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.
FİNAL CUMARTESİ GÜNÜ
Kazak tenisçi Rybakina, finalde Belaruslu raket Sabalenka ile 31 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Bugün oynanan diğer yarı final maçında, dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıkmıştı.