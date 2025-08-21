Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşmek üzere bugün Riva'ya gitti.

TFF'YE GİTTİ

Gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş cephesinin özellikle son dönemdeki hakem kararlarına yönelik rahatsızlıklarını dile getirdiği öğrenildi.

HALİL UMUT MELER

Siyah-beyazlı kulüp, Halil Umut Meler'in saha içi yönetimi ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın müdahaleleriyle ilgili ciddi şikayetlerini TFF yetkililerine iletti.

HAKEM ATAMALARI

Adalı'nın ayrıca, yeni sezonda hakem atamaları ve yönetimlerinin daha şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi yönünde taleplerini de gündeme getirdiği bildirildi.

Beşiktaş yönetiminin, hakem performanslarının değerlendirilme süreci ve VAR kayıtlarının daha açık hale gelmesi konusunda da öneriler sunduğu belirtildi.