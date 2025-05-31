Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, BODRUM DEPLASMANINDA
Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Bodrum FK'ya konuk olacak.
Bodrum Stadı'nda yapılacak maçla Süper Lig'de sezon kapanacak.
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