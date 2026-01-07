Abone ol: Google News

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil operasyon geçirdi

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Ürkmezgil'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 16:45
  • Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, operasyon geçirdi.
  • Sağlık durumu stabil olan Ürkmezgil, yoğun bakımda tedavi görüyor.
  • Tedavi süreci birkaç gün daha yoğun bakımda sürecek.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Ürkmezgil'in geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alınarak tetkik ve kontrollerinin devam ettiği, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

YOĞUN BAKIM GÖZETİMİNDE KALACAK

Tedavi sürecinin doktorları tarafından yakından takip edildiği belirtilen Ürkmezgil, birkaç gün daha yoğun bakım gözetimiyle kalacak.

