Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, operasyon geçirdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Ürkmezgil'in geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alınarak tetkik ve kontrollerinin devam ettiği, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

YOĞUN BAKIM GÖZETİMİNDE KALACAK

Tedavi sürecinin doktorları tarafından yakından takip edildiği belirtilen Ürkmezgil, birkaç gün daha yoğun bakım gözetimiyle kalacak.