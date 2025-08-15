Beşiktaş, Eyüpspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü Eyüpspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Dün St. Patrick's ile oynanan UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu müsabakasında forma giyen futbolcular ise salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR'U KONUK EDİYOR

Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesi, saat 21.30'da başlayacak.