Domenico Tedesco, Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Futbolda bahis operasyonu kapsamında birçok isim tutuklanmıştı.

Bilindiği gibi bir süredir Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ile birlikte Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunuyor.

TEDESCO VE ÇAĞLAR, MERT HAKAN'I ZİYARET ETTİ

Aynı koğuşta kalan bu futbolculara, futbol camiasından birçok isim ziyarette bulunuyor.

Son olarak ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve takımı temsilen Çağlar Söyüncü, cezaevindeki Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret etti.

MORAL VERDİLER

Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Yandaş’a moral veren Tedesco’nun, Mert’e, “Bir an önce takıma dönmeni bekliyoruz.” dediği öğrenildi.

Takımın form durumundan memnuniyeti dile getiren Yandaş’ın ise tüm takımı tebrik ettiği ifade edildi.