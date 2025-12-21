Abone ol: Google News

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:07
  • Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklara başladı.
  • Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.
  • Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması içeriyordu.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.

5'E 2 TOP KAPMA ÇALIŞMASIYLA TAMAMLANDI

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

