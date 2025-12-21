Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

- Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklara başladı.
- Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.
- Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması içeriyordu.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.
5'E 2 TOP KAPMA ÇALIŞMASIYLA TAMAMLANDI
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.