Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisine özel koreografi

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbide Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

Bu maça Beşiktaş taraftarı büyük ilgi gösterdi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Siyah-beyazlı futbolseverler, erken saatlerden itibaren stadın etrafında marşlar söyleyip, meşaleler yakarak maç saatini bekledi.

Satışa çıkan tüm biletleri tüketen siyah-beyazlı taraftarlar, takımını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

Maçı deplasman tribününden takip eden Galatasaray taraftarlarının da kendilerini ayrılan yeri tamamen doldurduğu görüldü.

GÖRSEL ŞÖLEN

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi görsel bir şölen de gerçekleştirdi.

Kendilerine dağıtılan siyah ve beyaz bayrakları sallayarak marşlar söyleyen futbolseverler, daha sonra ‘1903’ten beri kral biziz bu alemde’ ve ‘Ne bir heves ne bir tutku’ yazılı pankartlar açtılar.

Ayrıca elinde Beşiktaş atkısı olan bir taraftar görseli de koreografi olarak tribünlerde gösterildi.