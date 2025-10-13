Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

HAZIRLIKLARI SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.