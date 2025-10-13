Abone ol: Google News

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ediyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi: 13.10.2025 14:27
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

HAZIRLIKLARI SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

