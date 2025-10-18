Abone ol: Google News

Beşiktaş - Gençlerbirliği - CANLI SKOR

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 15:51
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
  • Maç, Dolmabahçe'de saat 17.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Çetin olacak.

Karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

