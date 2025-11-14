Beşiktaş günün ilk çalışmasını salonda yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

1 SAAT SÜRDÜ

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

KUVVET, KOORDİNASYON VE ESNEKLİK ÇALIŞMASI

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi.