Beşiktaş günün ilk çalışmasını salonda yaptı

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
1 SAAT SÜRDÜ
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
KUVVET, KOORDİNASYON VE ESNEKLİK ÇALIŞMASI
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi.