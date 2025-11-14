Abone ol: Google News

Beşiktaş günün ilk çalışmasını salonda yaptı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması yapıldı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 14:41
  • Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına salonda devam etti.
  • Antrenman, kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışmalarını içerdi.
  • İdman, Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

1 SAAT SÜRDÜ

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

KUVVET, KOORDİNASYON VE ESNEKLİK ÇALIŞMASI

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi.

