Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.
Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.
Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
ABRAHAM VE ORKUN FORMA GİYEBİLİR
Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
ALINAN SONUÇLAR
Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ BİR MAÇA DAHA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.
Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.