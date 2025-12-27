Yalova FK’dan Fenerbahçe ile pilot takım anlaşması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova FK tarafından yapılan açıklamada, kulübün Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a satıldığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, iki kulüp arasında yalnızca oyuncu gelişimi ve iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın hayata geçirildiği belirtildi.

GENÇ OYUNCULAR YALOVA'DA TECRÜBE KAZANACAK

Yalova FK, Fenerbahçe’nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım gibi konumlandırılacak. Bu iş birliği doğrultusunda, Fenerbahçe U19 takımından 7-8 futbolcunun pazartesi gününden itibaren Yalova FK antrenmanlarına katılması bekleniyor.

Yapılan anlaşmanın temel amacının, genç futbolcuların profesyonel lig seviyesinde düzenli forma şansı bulmaları, maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi olduğu ifade edildi.