Yalova FK’dan Fenerbahçe ile pilot takım anlaşması

- Yalova FK, Fenerbahçe ile yalnızca oyuncu gelişimi ve iş birliğini kapsayan bir anlaşma imzaladı.
- Yalova FK, Fenerbahçe’nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım olarak kullanılacak.
- Anlaşma ile genç futbolcuların düzenli forma şansı bulmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi hedefleniyor.
Yalova FK tarafından yapılan açıklamada, kulübün Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a satıldığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, iki kulüp arasında yalnızca oyuncu gelişimi ve iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın hayata geçirildiği belirtildi.
GENÇ OYUNCULAR YALOVA'DA TECRÜBE KAZANACAK
Yalova FK, Fenerbahçe’nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım gibi konumlandırılacak. Bu iş birliği doğrultusunda, Fenerbahçe U19 takımından 7-8 futbolcunun pazartesi gününden itibaren Yalova FK antrenmanlarına katılması bekleniyor.
Yapılan anlaşmanın temel amacının, genç futbolcuların profesyonel lig seviyesinde düzenli forma şansı bulmaları, maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi olduğu ifade edildi.