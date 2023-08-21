Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: Göz göre göre golümüz yeniyor Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, maç sonrasında yaptığı açıklamada 76. dakikada Omar Colley'in iptal edilen golüne isyan etti.

Engin Baltacı, "Sonuç için taraftarlarımızdan bütün kalbimizle özür diliyoruz. Bu bizim iç konumuz. Kendi içimizde hallederiz ama hepiniz gördünüz arkadaşlar, ne diyeyim ya! Duygularımı nasıl anlatayım? Geçen seneden beri hep aynı şeyi anlatıyoruz. Kalbi ve vicdanı olanlar bu akşamı bir düşünsünler" ifadelerini kullandı.

"Biri bunun aksini bize göstersin"

Baltacı, sözlerinin devamında, "Biri çıkıp bunun aksini bize göstersin ya da bizden özür dilesinler. Şerefsizim öpüp başıma koyacağım ve gidip kapısında bu sert konuşmam nedeniyle özür dileyeceğim. Tribünleri tahrik eden biz miyiz yoksa tetikçi hakemler mi? Bir kulüp başkanı galip geldiği maçtan sonra çıkıyor hakemlere sallıyor ve hiçbir şey olmuyor. Bizim göz göre göre golümüz yeniyor. İçerde fırıldaklar döndüğünü, raporu nasıl yazsak diye düşündüklerini biliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş şampiyon olacak"

Beşiktaş İkinci Başkanı, "Kimse merak etmesin. Beşiktaş, hakemini de, MHK'sını da TFF'sini de, kurullarını da gol çizgisinden içeri geçirip şampiyon olacak. VAR kayıtlarını açıklasınlar. İptal edilen golde çizgi çizebildiler mi?" dedi.