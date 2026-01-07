Beşiktaş, Jonas Svensson ile yolları ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ta üst üste vedalar geliyor.

Mert Günok ve Gabriel Paulista ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

David Jurasek ile birlikte Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına götürülmeyen Jonas Svensson, takımdan resmen ayrıldı.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten Svensson'un ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TA 71 MAÇA ÇIKTI

700 bin euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 2024 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 71 resmi maça çıktı.

Norveçli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistle mücadele etti.