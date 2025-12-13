Abone ol: Google News

Beşiktaş kafilesi Trabzon'da

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, maç için Trabzon'a ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 18:57
  • Beşiktaş, Trabzonspor maçı için Trabzon'a ulaştı.
  • Kafile, Trabzon Havalimanı'ndan otele geçti.
  • Maç yarın saat 20.00'de Akyazı Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, buradan otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ

Siyah-beyazlı kafilede, teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncular Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'A KONUK OLUYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Akyazı Stadı'nda karşılaşacak.

