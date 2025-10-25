Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır!

- Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı.
- Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı sonlandırdı.
- Yarın saat 20.00'de oynanacak maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.