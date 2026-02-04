Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

- Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Junior Olaitan'ın da katıldığı antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmanın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.
- Maç yarın saat 18.00'de oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Junior Olaitan'ın katıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın, duran top çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın saat 18.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.