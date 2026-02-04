Abone ol: Google News

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 18:36
  • Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını tamamladı.
  • Junior Olaitan'ın da katıldığı antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmanın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.
  • Maç yarın saat 18.00'de oynanacak.

Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Junior Olaitan'ın katıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın, duran top çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.

