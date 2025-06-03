Beşiktaş Kulübü, Mehmet Üstünkaya'yı andı

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'nın vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Üstünkaya, Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

AİLESİ, YAKINLARI VE SEVENLERİ KATILDI

Anma törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve Zahide Esra Sayın, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.