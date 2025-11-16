Beşiktaş, milli arada hazırlıkları sürdürüyor Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, milli arada hazırlıklarına devam ediyor.

Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal tedavi nedeniyle, Rafa Silva ise transfer isteği sebebiyle antrenmana katılmadı.

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, ısınma koşularının ardından ayak tenisi maçlarının oynandığı belirtildi. RAFA SILVA YOK Tedavisi devam eden Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal ile takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın idmana katılmadığı aktarıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına 18 Kasım Salı günü devam edecek.

