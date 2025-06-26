Beşiktaş, Milot Rashica için ayrılık kararı aldı

Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta, Milot Rashica için transfer kararı alındı.

Beşiktaşlı yöneticiler, Kosovalı yıldız Milot Rashica ile veda etme kararının doğru bir tercih olacağını düşündüğü için ayrılık sürecini başlattı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın ilgilendiği Milot Rashica için ayrılığa onay çıktı.

Yöneticiler, Kosovalı yıldız için 10 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Beşiktaş formasıyla 41 maçta görev alan Milot Rashica, 5 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.