Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers'la görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki sol bekin yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi an meselesi.

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

ANLAŞMA TAMAM, SON DETAYLAR KALDI

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Rangers ile transfer görüşmelerinde son detaylar kaldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022 yılında 4 milyon euroya Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da geçirdiği iki sezonda zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı.

YUVASINA DÖNÜYOR

24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yeniden Beşiktaş forması giymeye istekli olduğu ifade ediliyor.

Ranger formasıyla 77 resmi maça çıkan milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.