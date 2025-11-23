Beşiktaş - Samsunspor maçında davetsiz misafir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Samsunspor, Dolmabahçe'de kozlarını paylaştı.

Beşiktaş - Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.

ZEMİNDE YER ALDI

Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.

Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.

SÜLEYMAN SEBA'NIN SÖZLERİ HATIRLANDI

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, 78 yıl önce bugün İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü atmıştı.

Efsane başkan, geçmişte yaptığı bir açıklamada "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim" demişti.

Bu sözler, sosyal medyada yeniden gündem oldu.