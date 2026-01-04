Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü

- Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da çift antrenmanla devam ediyor.
- Felix Uduokhai hastalığı nedeniyle çalışmalara katılamazken, bazı oyuncular özel programlarla antrenman yaptı.
- Bugünkü çalışmalar taktik uygulamalarla sürdürüldü.
Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Antalya'da basına açık yapılan günün ikinci çalışması sahada gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı kısmında siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar üzerinde durdu.
FUTBOLCULARIN DURUMLARI
Felix Uduokhai, gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı.
Cengiz Ünder salonda çalışırken, Jota Silva ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün devam edecek.