Beşiktaş, St. Patrick's maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 13:08
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat sürdü.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Dolmabahçe'de oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

