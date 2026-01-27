Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Siyah beyazlı ekip, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

13 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Beşiktaş, İngiliz golcünün bonservisini geçtiğimiz günlerde Roma'dan 13 milyon Euro karşılığında almıştı.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı futbolcu için Roma’ya daha önce 2 milyon Euro kira bedeli ödemişti.

PERFORMANSI

İngiliz futbolcu Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 26 maçta 13 gol - 3 asistlik performans sergiledi.