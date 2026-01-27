Hatayspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo-beyazlılar, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"BAŞARILAR TEMENNİ EDİYORUZ"

Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.