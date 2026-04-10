Beşiktaş taraftarı, Cengiz Ünder'i ıslıkladı

Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakada Beşiktaşlı taraftarlardan Cengiz Ünder'e tepki geldi.

ISLIKLANDI

Siyah-beyazlı tribünler, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 77. dakikada oyundan çıkan Cengiz Ünder'i oyundan çıktığı sırada ıslıkladı.

YERİNİ ASLLANI'YE BIRAKTI

Beşiktaş'ta bu dakikada oyundan çıkan Cengiz Ünder yerine Kristjan Asllani oyuna dahil oldu.