Anadolu Efes, Dubai Basketbol'u devirdi

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 37. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Efes, maçtan 85-69'luk skorla kazanmayı başardı.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de 12. galibiyetini aldı. Dubai Basketbol ise 18. yenilgisini yaşadı.

EFES, FARKLI KAZANDI

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü iyice eline geçiren ve farkı 18 sayıya kadar çıkaran lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 51-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta toparlanan Dubai Basketbol, farkı 10 sayıya indirdi. Anadolu Efes, son bölüme 64-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin başında Dubai Basketbol, farkı 5'e (59-64) indirmesine rağmen rakibine karşı iyi reaksiyon gösteren ve kritik atışları sayıya çevirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, sahadan 85-69 galip ayrıldı.

5 OYUNCU ÇİFT HANELERDE

Anadolu Efes'te 5 oyuncu, çift haneli sayılara ulaştı.

Rodrigue Beaubois 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer ile Jordan Loyd 13'er, PJ Dozier ise 10 sayı kaydetti.