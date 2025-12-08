Beşiktaş taraftarından maç sonu istifa tepkileri Beşiktaş’ın sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin istifasını istedi.

Maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş ligde 15 maçta sadece bir kez üst üste 2 galibiyet aldı. KENDİ EVİNDE YİNE PUAN BIRAKTI Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlılar 2. kez duble yapma şansını kaçırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, 2-2'lik Gaziantep FK maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetime tepki gösterdi. TARAFTARLARDAN 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI GELDİ Beşiktaşlı taraftarlar maçın ardından teknik direktör Yalçın ve yönetimi istifaya davet etti. Siyah-beyazlı tribünler, maç sonrası bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Ayrıca taraftarlar, ‘Serdal Adalı hesap versene’ tezahüratlarında bulundu. Eshspor Haberleri Okan Buruk: 2000 yılı gibi bir akşam olabilir

Beşiktaş'tan penaltı beklentisi

Rafa Silva, Gaziantep'e karşı kadroda yok