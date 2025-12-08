Beşiktaş taraftarından maç sonu istifa tepkileri

- Beşiktaş, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
- Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin istifasını istedi.
- Maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Beşiktaş ligde 15 maçta sadece bir kez üst üste 2 galibiyet aldı.
KENDİ EVİNDE YİNE PUAN BIRAKTI
Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlılar 2. kez duble yapma şansını kaçırdı.
Beşiktaşlı taraftarlar, 2-2'lik Gaziantep FK maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetime tepki gösterdi.
TARAFTARLARDAN 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI GELDİ
Beşiktaşlı taraftarlar maçın ardından teknik direktör Yalçın ve yönetimi istifaya davet etti.
Siyah-beyazlı tribünler, maç sonrası bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Ayrıca taraftarlar, ‘Serdal Adalı hesap versene’ tezahüratlarında bulundu.