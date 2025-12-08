Okan Buruk: 2000 yılı gibi bir akşam olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray, 9 Aralık Salı günü Monaco’ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Yunus Akgün, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun fikstüre rağmen oyuncularına güvendiğini belirterek, “Üst üste maçlar oynuyoruz ve aynı kadro ile mücadele ediyoruz. Fazla seçeneğimiz kalmadı ama her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe’nin 3, Trabzonspor’un 2 puan önündeyiz. Şampiyonlar Ligi’nde kaderimizi Monaco maçı belirleyecek. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz, oyuncularıma güveniyorum.” dedi.

"2000 YILINDAKİ GİBİ BİR AKŞAM YAŞAYABİLİRİZ"

Buruk, 2000 yılında Monaco’nun sahasında kazanılan ve hafızalara kazınan karşılaşmayı hatırlatarak, “O dönem Türk halkının ve Galatasaray taraftarının yaşadığı mutluluğun bir benzerini tekrar yaşamak istiyoruz. İnşallah o günkü gibi güzel bir akşam olur.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, takımın zorlu süreçten güçlenerek çıktığını ve deplasmanda kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

KAZANMAKTAN BAŞKA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Teknik direktör Okan Buruk, takımın istikrarlı bir yükseliş içinde olduğunu belirterek, “Her maçın ayrı bir hikâyesi var. Sezona kötü girdik ama ardından üç maç kazandık. Farklı ceza ve sakatlıklarla eksildik, milli arayla birlikte kadro daha da daraldı. Ancak Monaco maçında hedefimiz net: sahaya kazanmak için çıkacağız. Deplasmanda alınacak her puan çok değerli. Bizim için tek seçenek galibiyet.” dedi.

"RAKİBİMİZİ DETAYLI ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK"

Monaco’nun teknik direktör değişimi sonrasında oyun anlayışını yenilediğini söyleyen Buruk, rakip analizlerine dikkat çekti:

Monaco, yeni teknik direktörüyle üçlü savunmaya geçti. Önce dört maç üçlü oynadılar, ardından tekrar dörtlüye döndüler. PSG karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen pozisyon vermediler. Pafos maçında oyun üstünlüğü onlardaydı. Her maç farklı performanslar gösteriyorlar ama savunmaları güçlü. Hücumda ise Balogun oynarsa tehdit artar. Rakibin tüm oyun değişikliklerini analiz ettik. Monaco’nun nasıl bir planla sahaya çıkacağını biliyoruz. Burada taraftarımızın da desteğiyle elimizden geleni yapacağız.

JAKOBS VE SAKATLIK DURUMU

Buruk, sakatlık ve kadro durumuna ilişkin de bilgi verdi:

Singo’yu iki pozisyonda kullanabiliyoruz. Jakobs ise Eren Elmalı’nın cezası sonrası tek doğal sol bek alternatifimizdi. Ancak milli takımda sakatlandı. Zorlanıyoruz ama Jakobs’un durumu maç saatinde netleşecek. Kadromuzu buna göre şekillendireceğiz.

MONACO TRİBÜNLERİNDEKİ BİLDİRİ TARTIŞMASINA YORUM

Monaco taraftarlarının karşılaşma öncesi yayımladığı bildirinin sorulması üzerine konuşan Buruk, Avrupa’daki tribün atmosferinin Türkiye ile kıyaslanamayacağını belirtti:

Şampiyonlar Ligi’nde her takım güçlü. PSG galibiyetiyle Monaco’nun ne kadar kaliteli olduğunu gösterdiğini gördük. Futbolun çok sevildiği, tutkuyla yaşandığı bir ülkeden geliyoruz; bu nedenle motivasyon ve konsantrasyon bizde her zaman yüksek. Ancak stat ve seyirci ortamı açısından sahamızdaki gibi bir atmosfer olmayacak.

MONACO TRİBÜNLERİNDE KÜÇÜK BİR BOYKOT MESAJI VAR

Buruk, Monaco’da taraftar grubunun yayımladığı bildiriye de değindi:

Monaco’da taraftar grubu bir bildiri yayınladı ve küçük çaplı bir boykot mesajı verdi. Statta bunu göstereceklerdir. Ancak biz, sahaya odaklanıp işimizi doğru bir şekilde yapacağız.

"SAVUNMADA ÇARESİZ KALDIĞIMIZ MAÇLAR OLUYOR"

Buruk, özellikle savunma hattında ciddi eksikler bulunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bu maç öncesi savunma konusunda tamamen çaresizdim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa sürekli endişe duyuyoruz. Belki de Galatasaray’daki en zorlandığım günleri yaşıyorum. Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok ve bu durum ikinci yarıları ciddi şekilde etkiliyor.

"AYNI OYUNCULAR, DÖRT GÜNDE BİR OYNUYOR"

Oyuncu rotasyonunun neredeyse imkânsız hale geldiğini belirten Buruk, performans düşüşlerini doğal karşıladığını söyledi:

Dört günde bir aynı oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat olanları oynatıyoruz ve bu da performansı etkiliyor. Jakobs'u idmanda denedik ama tam hazır değil. İnsanlar eleştiriyor ama ben oyuncularımı korumak zorundayım.

"SAKAT SAKAT OYNAMAK ZORUNDA KALANLAR VAR"

Buruk, bazı futbolcuların tamamen iyileşmeden oynamak zorunda kaldığını belirterek şunları ekledi:

Yunus ağrılarla oyuna girdi. Jakobs'un durumu aynı. Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık ve ağrılarla oynuyor. Bu dönemde risk almak zorundayız. Bu da doğal olarak performansımızı etkiliyor.

YUNUS AKGÜN: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün ise Monaco deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek, “Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. İyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Amacımız sahada en iyi oyunu ortaya koyup maçtan galip ayrılmak.” şeklinde konuştu.

