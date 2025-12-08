Sergen Yalçın'dan maç sonu savunma öz eleştirisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşması, 2-2 berabere bitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, çok basit goller yediklerini belirtti.

"BASİT GOLLER YİYORUZ"

Yalçın, "Savunma anlamında, bireysel hatalardan, bu seviyede olmaması gereken çok basit goller yiyoruz. Bireysel hataların çözümü yok futbolda" şeklinde konuştu.

Yalçın maçın hakemlerine, rakip takım oyuncularının zaman geçirmelerine yönelik sitemde bulundu.

MAÇ SONUNDA HAKEMLERE SİTEM ETTİ

Yalçın, "Rakip takım ikinci yarı yerde yatmaktan 10-12 dakika süre çaldı. Sürekli yerde yattılar. 4. hakeme bu kadar yerde yatılmaz diyorum. Oyuncuyu dışarı da çıkarmıyorlar. Bizim maçlarda oyuncular sürekli sahada tedavi oluyor." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN KAÇ POZİSYONA GİRMEMİZ GEREKİYOR"

Sergen Yalçın açıklamasında şunları söyledi:

“2-2 bittiği için söyleyeceğim şeyler insanlara geçmeyecek. Biz sonuç odaklıyız futbolda. Önce biraz hakemlerle başlayalım. Maçlardaki VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara bakıyorum. verilen ve verilmeyen penaltılara bakıyorum. Futbol ortamı çok sağlıksız! Rakip takım ikinci yarı yaklaşık 10-12 dakika süre çaldı. Oyuncuyu dışarıya da çıkartmıyorlar. 4. hakeme dedim ‘madem sakatlık var dışarıda tedavi yapılsın’. Bizim maçlarda rakipler sahada tedavi görüyorlar hep. Hücum anlamında şu var: Saç baş yoldurtacak nitelikteydi. Kazanmak için kaç pozisyona girmemiz gerekiyor?

"BİREYSEL HATALARDAN YEDİK"

Yediğimiz goller defansta baktığınızda tamamen bireysel hatalar. Oyuncuların top kazanmasından baskılarından çok memnunuz ama futbol skor oyunu. Skorlar göstermiyor ama takım istatistik açısından çok gelişti. Maalesef sonuç olmayınca onlar da önemli görülmüyor. Çalışmaya devam edeceğiz.”

SAKATLANANLARIN DURUMU